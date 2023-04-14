У Дарницькому районі хочуть створити парк навколо озера Срібний кіл

У Дарницькому районі Києва може з’явитися новий сучасний парк навколо озера Срібний кіл.

Наразі триває робота над проєктом, пише «Вечірній Київ».

Відомо, що планують створити сучасну набережну навколо всієї водойми. На ній розташують лаунж-зони, фонтан, місця для рибалок, спортивні тренажери, території для прогулянок та відпочинку, зону для вигулу домашніх тварин тощо.

Фахівці провели ландшафтне планування території, аби врахувати рельєф місцевості. Планується озеленення простору з новими декоративними насадженнями, а також шумо- й пилозахисними живоплотами від проспекту Бажана.

Аби реалізувати проєкт у заплановані строки, хочуть залучити інвестиції для будівництва окремих зон, зокрема дитячого й оглядового майданчиків або зони для вигулу собак, повідомив гендиректор КО «Київзеленбуд» Олексій Король.

У Дарницькій РДА підтвердили, що працюють над залученням інвестицій й розглядають ініціативу залучення приватних коштів.

Раніше ми писали, що в Деснянському районі столиці облаштують ландшафтний заказник.

Фото: Дарницька РДА, «Вечірній Київ»