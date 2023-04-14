Петиція про включення до об’єктів культурної спадщини модерністського автопарку на Дарниці набрала необхідну кількість голосів

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Ірина Маймур
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Петиція з вимогою включити до переліку об’єктів культурної спадщини модерністську будівлю автобусного парку № 7 на Бориспільській, 15 набрала понад 6000 голосів. Тепер її має розглянути Київрада.

Автором звернення є киянин Павло Постоєнко. Петицію він зареєстрував 16 лютого.

Автопарк відкрили в 1973 році на Дарниці. Він є зразком архітектури радянського модернізму. Головна й центральна будівля парку — це велика крита стоянка для автобусів.

2019 року на СNN вийшов великий матеріал про покинутий Київський автобусний парк № 7, у якому назвали обʼєкт «прихованою реліквією радянського союзу».

Нині автопарк перебуває в аварійному стані та потребує ремонту.

Раніше ми писали, що комісія Київради схвалила петицію з проханням запровадити пересадковий квиток на проїзд у громадському транспорті, що залишатиметься дійсним протягом 90 хвилин.

Фото: Мапа реновації, Олег Тоцький

Опубліковано: 14 квітня 2023
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