«Епіцентр» відкриває Антистрес хаб, у якому проводитимуть безкоштовні лекції

У Києві компанія “Епіцентр” відкриває Антистрес хаб. У ньому пройде серія безкоштовних лекцій, присвячених подоланню психологічних складнощів, спричинених війною.
Про це йдеться на сайті компанії.
Антистрес хаб розпочне роботу в рамках коворкінгу “Незламний хаб”, що розташований в столичному торговельному центрі “Епіцентр” біля станції метро “Почайна”.
Мета створення хабу – допомогти людям впоратися з психологічним навантаженням, що виникло в умовах війни.
Вже 22 квітня тут стартує серія лекцій-практикумів, присвячена психологічній допомозі, стійкості та адаптації до реалій воєнного часу. Вони проходитимуть щосуботи і будуть торкатися методів зниження стресу, комунікацій про війну з дітьми та багатьох інших важливих тем. Відвідати ці лекції абсолютно безкоштовно зможуть всі бажаючі, пройшовши реєстрацію за посиланням.
Раніше ми писали, що у Києві розпочав роботу перший в Україні Центр стресостійкості, який створили за досвідом ізраїльських спеціалістів. У центрі надаватимуть безкоштовну психологічну допомогу та проводитимуть тренінги.