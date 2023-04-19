«Епіцентр» відкриває Антистрес хаб, у якому проводитимуть безкоштовні лекції

101
Валерія Гуржий
share share

У Києві компанія “Епіцентр” відкриває Антистрес хаб. У ньому пройде серія безкоштовних лекцій, присвячених подоланню психологічних складнощів, спричинених війною.

Про це йдеться на сайті компанії.

Антистрес хаб розпочне роботу в рамках коворкінгу “Незламний хаб”, що розташований в столичному торговельному центрі “Епіцентр” біля станції метро “Почайна”.

Мета створення хабу – допомогти людям впоратися з психологічним навантаженням, що виникло в умовах війни.

Вже 22 квітня тут стартує серія лекцій-практикумів, присвячена психологічній допомозі, стійкості та адаптації до реалій воєнного часу. Вони проходитимуть щосуботи і будуть торкатися методів зниження стресу, комунікацій про війну з дітьми та багатьох інших важливих тем. Відвідати ці лекції абсолютно безкоштовно зможуть всі бажаючі, пройшовши реєстрацію за посиланням.

Раніше ми писали, що у Києві розпочав роботу перший в Україні Центр стресостійкості, який створили за досвідом ізраїльських спеціалістів. У центрі надаватимуть безкоштовну психологічну допомогу та проводитимуть тренінги.

Опубліковано: 19 квітня 2023
хаб Епіцентр київ
share share
На Подолі встановили артоб’єкт у вигляді дзеркального кубу: фото На Подолі встановили артоб’єкт у вигляді дзеркального кубу: фото Букерівська премія оголосила фіналістів 2023 року: список Букерівська премія оголосила фіналістів 2023 року: список КМДА розірвала договори із 6 приватними перевізниками: що зміниться КМДА розірвала договори із 6 приватними перевізниками: що зміниться На Трухановому острові висадили магнолії На Трухановому острові висадили магнолії Земельна комісія Київради підтримала будівництво трирівневого паркінгу на Оболоні (доповнено) Земельна комісія Київради підтримала будівництво трирівневого паркінгу на Оболоні (доповнено) Біля метро «Хрещатик» відкрилась «Пиріжкова Тітка Клара» Біля метро «Хрещатик» відкрилась «Пиріжкова Тітка Клара» Дивіться, як навколо Гостиного двору прибрали територію Дивіться, як навколо Гостиного двору прибрали територію В Ірпені знесуть будинок з графіті Бенксі В Ірпені знесуть будинок з графіті Бенксі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.