На Трухановому острові висадили магнолії

На Трухановому острові відбулось закладання Алеї Пам’яті Героїв на честь загиблих військових у війні з російськими загарбниками, повідомляє Дніпровська РДА.

Усього на Алеї висадили 10 магнолій, 10 катальп та 1 ялину.

Зокрема, на честь загиблого у бою під Бахмутом лідера лайфгардів Олександра Лешенка висадили кущ магнолії, який буде символом пам’яті про Героя.

Раніше ми повідомляли, що у Сирецькому парку висадять гліцинії .