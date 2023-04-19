На Трухановому острові висадили магнолії

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Марія Іващук
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На Трухановому острові відбулось закладання Алеї Пам’яті Героїв на честь загиблих військових у війні з російськими загарбниками, повідомляє Дніпровська РДА.

Усього на Алеї висадили 10 магнолій, 10 катальп та 1 ялину.

Зокрема, на честь загиблого у бою під Бахмутом лідера лайфгардів Олександра Лешенка висадили кущ магнолії, який буде символом пам’яті про Героя.

Раніше ми повідомляли, що у Сирецькому парку висадять гліцинії.

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Опубліковано: 19 квітня 2023
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