У Рівному демонтували унікальну мозаїку, яка нібито зображує «дружбу» росії та України. Активісти впевнені, що це вандалізм

У Рівному демонтували мозаїчну стелу з двома жіночими фігурами на перехресті вулиць Соборна та Дубенська.

На ній нібито була зображена «дружба» росії та України, повідомляє Рівне-1.

Таке рішення рівненської влади обурило спільноту Ukrainian Modernism. Там повідомили, що мозаїка зображувала дві жіночі фігури в українському національному вбранні Галичини й Наддніпрянщини.

Також активісти звинуватили владу міста в знищенні мозаїки «під шумок деколонізації».

«Влада розповіла байку про те, що стела була встановлена на честь дружби з Білоруссю, і взагалі то маркер радянської епохи. Якщо комусь дві українки в національному вбранні здалися маркером радянської епохи, то в мене до цих людей багато питань. і порада їхати на Москву», — додали в спільноті.

Зазначається, що після демонтажу пам’ятка перебуватиме на складах міської ради, а потім її перенесуть на Пагорб Слави. Там хочуть створити музей тоталітарних символів.

Як повідомили в міськраді Рівного виданню УП.Культура, стелу демонтували відповідно до рішення міськвиконкому, а перед знесенням мозаїку аналізували, зокрема й із художньої точки зору.

«У нас є художники, скульптори, які розуміються на цьому. Представники мистецтва жодного слова не сказали, що це є художній твір. Це звичайний, тиражований витвір у стилі мозаїки, які виготовляли масово: зупинки, Гідропарк у нас у місті оформлений у такому стилі», — зазначає головний спеціаліст управління культури й туризму міськради Рівного Юрій Фаєвський.

За його словами, мозаїку встановили у 70–80-ті роки 20 століття. Її художнє оформлення робив рівненський комбінат, а не «якісь члени спілки художників».

«Повірте, якби вона представляла цінність, звичайно, вона була б перенесена», — підсумував Фаєвський.

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