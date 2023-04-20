Влітку в Ірпені почнеться відбудова першого демонтованого будинку

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Валерія Гуржий
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У червні, в Ірпені стартує відбудова першого демонтованого у місті будинку. Це була п’ятиповерхівка на Гостомельському шосе, 12, 14, 16.

Про це пише ITV.

На місці руїн збудують новий багатоквартирний, але вже дев’ятиповерховий будинок. Проєкт будівництва впроваджується Міжнародною організацією з міграції за підтримки уряду Німеччини.

У новому будинку буде 76 квартир. У ньому поселяться ті ж мешканці, які жили тут до руйнації. На реалізацію цього проєкту уряд Німеччини планує виділити 3 мільйони євро.

Окрім цього, за підтримки німецького уряду вже частково відновили багатоквартирний будинок на Северинівській, 154 б.

Раніше ми писали, що в Ірпені на вулиці Северинівській знесуть будинки 160/1 та 158, на одному з них розташоване графіті британського художника Бенксі.

Фото: Unsplash\Gerold Hinzen

Опубліковано: 20 квітня 2023
Ірпінь будівництво житло після війни
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