Київ розірвав 6 договорів із недобросовісними перевізниками: на яких маршрутах вони працювали

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Ірина Маймур
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Департамент транспортної інфраструктури КМДА розірвав 6 договорів із недобросовісними приватними перевізниками.

Вони перевозили містян на маршрутах 187, 201, 408, 427, 437 та 497К, повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Кульбако.

«Ми взялися за перевірки. За результатами було встановлено, що 3 перевізника взагалі не виконали зобов’язань», — повідомив Кульбако.

Йдеться про перевізників на маршрутах 187, 201, 408, 427, 437 та 497К. Вони перевозили містян застарілим рухомим складом, що не відповідав нормам безпеки й екологічності. Наразі з ними розірвали договори, скоригували маршрутну мережу і змінили маршрути комунального перевізника «Київпастранс», який дублював ці маршрути.

Через це внесли зміни в тролейбусний маршрут № 36 та автобусний маршрут № 97К, аби вони повною мірою обслуговували пасажирів. На вказаних маршрутах збільшили кількість сучасних низькопідлогових тролейбусів та автобусів.

Раніше ми писали, що Департамент транспортної інфраструктури в односторонньому порядку розірвав договори з «недобросовісними» приватними перевізниками.

Фото: КМДА

Опубліковано: 20 квітня 2023
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