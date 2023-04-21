У Львові відреставрували історичні двері біля Винниківського ринку: фото

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Ірина Маймур
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У Львові відреставрували історичні вхідні двері будинку на вулиці Вишенського, 23 неподалік Винниківського ринку.

Їх відновили в межах міської програми співфінансування, яку координує «Бюро спадщини».

Реставрація тривала біля трьох місяців. Фахівці вирівняли деформовану конструкцію дверей, зробили вставки в місцях, де дерев’яне полотно було пошкоджене, відтворили втрачені елементи й замінили засклення.

«Тут збереглася дуже красива кована решітка, ми її зачистили від старої фарби та пофарбували», — розповів представник підрядної організації, яка проводила роботи, Ярослав Пащак.

Особливість вулиці Вишенського — те, що на багатьох вхідних дверях будинків є отвір поштової скриньки. На цих дверях була втрачена сама накладка на отвір. Тому майстри встановили нову латунну накладку зі скринькою для листів.

Загалом реставраційні роботи вартували біля 70000 грн. Із цієї суми 48813 грн сплатило місто. Іншу частину — мешканці, які подали заявку на участь у програмі співфінансування, зазначив директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Раніше ми писали, що у Львові відновили історичну браму на вулиці Костя Левицького.

Фото: «Бюро спадщини»

Опубліковано: 21 квітня 2023
Львів реставрація
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