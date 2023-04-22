У Львові відкрили фонтан, присвячений загиблому воїну “Да Вінчі”: фото

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Анна Григораш
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У Львові на площі Галицькій відкрили фонтан, присвячений Герою України Дмитрові “Да Вінчі” Коцюбайлу та всім добровольцям російсько-української війни.

Фонтан виготовлений із кортенівської сталі. Особливістю цього матеріалу є те, що він змінює свій колір під впливом природних явищ, пояснив начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР Антон Коломєйцев.

Дизайнерські рішення зі сталі Cor-Ten є окрасою багатьох споруд по всьому світу, зокрема у Львові його використали на Меморіалі пам'яті Героям Небесної Сотні.

«Раніше на площі Галицькій був фонтан «Кульбаба» радянського періоду. Він не підлягав відновленню, тому його залишки передані у Музей Терору. Та це є минуле. Ми зрозуміли, що це місце для нової історії. Тому посвячуємо його всім добровольцям…» - зазначив головний архітектор Львова.

Фонтан на Галицькій відновили у межах реконструкції самої площі. На сьогодні роботи з реконструкції площі виконані на 70% і зупинилися у зв'язку з призупиненням фінансування під час воєнного стану.

Площа отримала додаткове озеленення та освітлення, інклюзивну поверхню. Встановлено антивандальні крісла. Повністю виконано роботи з ознакування розташування костелу Воздвиження Чесного Хреста. Вмонтовано світильники – аналогічні до тих, що на протилежному боці вулиці.

Раніше з площі демонтували чотири МАФи. Ще три демонтують після відновлення робіт із благоустрою площі.

У майбутньому площу розширятимуть. У планах – перемістити зупинку та збільшити кількість зелених насаджень.

Авторкою проекту реконструкції є львівська архітекторка Ольга Криворучко, Urbanideas.

Фото Романа Балука

Опубліковано: 22 квітня 2023
Львів
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