На станції метро «Золоті ворота» відкрили інтерактивну виставку про пропаганду рф: фото

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Ірина Маймур
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24 квітня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрили інтерактивну виставку «Справжні причини війни, або як працює російська пропаганда».

Про це повідомляють у КМДА.

У виставці поєднали формат постерів і сучасні технології: під час наведення смартфона мобільний застосунок edAR «оживляє» плакати. Глядач побачить 3D-моделі, аудіо, відео та VR-портали, що «разом спонукають до більш глибокого дослідження, занурення в тему та кращого запам’ятовування даних та фактів».

Мета проєкту — навчити людей розрізняти маніпуляції і пропаганду, вміти розвінчувати фейки, навчитися медіаграмотності та вміти захистити себе та своє інформаційне середовище.

Виставку планують провести в Іспанії, Франції, Словаччині, Чехії та інших європейських країнах. У Києві вона триватиме з 24 квітня до 24 травня.

Раніше ми писали, що біля Національної опери України встановили інсталяцію зі стріляних гільз Unbroken Project.

Фото: КМДА

Опубліковано: 25 квітня 2023
виставка
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