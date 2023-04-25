У Дніпрі квартал старовинних котеджів хочуть зробити частиною нового ЖК: візуалізації

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Ірина Маймур
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У Дніпрі планують зробити частиною нового житлового комплексу квартал унікальних старовинних котеджів.

Наразі особняки в критичному стані та потребують реконструкції, повідомляє gorod.dp.

Новий житловий комплекс зведуть в одному з найдорожчих та найпрестижніших районів Дніпра — «Нагірка». Він розташований на перехресті вулиць Бригадної і Архітектора Петрова.

На замовлення ТОВ «ЕлітГруп А» «Архітектурна майстерня Аліпова» створила проєкт будівництва. Він включатиме фасади старовинних будівель. Згідно з проєктом, на ділянці 0,49 гектара зведуть дві нові будівлі 8 і 13 поверхів заввишки. Комплекс включатиме 200 однокімнатних квартир, 16 офісів, дев’ять магазинів та паркінг на 232 авто.

Під проєкт наразі розробляють детальний план території.

«Ми стали формувати містобудівну концепцію, яка ляже в основу ДПТ. Цією роботою ми намагаємось визначити межі можливого поєднання старих та нових об’єктів. Фасади історичних будівель будуть збережені та включені до обсягу нового комплексу», — прокоментував архітектор Михайло Аліпов.

Водночас начальниця управління з питань охорони культурної спадщини міськради Дніпра Надія Ліштва упевнена, що під час реалізації проєкту не збережеться характер історичного середовища.

«А в законодавстві у подібних випадках є вимоги щодо збереження не лише фасадів будівель, а й історичного середовища. До цього дуже жорстко та уважно ставляться у міністерстві культури, де вам необхідно буде пройти узгодження», — зазначила вона.

Раніше ми писали, що Київрада зупинила незаконну забудову Володимирського узвозу: орендатор землі пов'язаний з росією.

Фото: gorod.dp

Опубліковано: 25 квітня 2023
Дніпро
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