У Києві розширили заповідну зону природного парку «Голосіївський»

Частку заповідної зони національного природного парку «Голосіївський» збільшили з 12,8 % до 20,4 %.

Відтепер вона становитиме 2 246,33 га, повідомила депутатка Київської міськради Олеся Пинзеник.

Розширення заповідної зони забезпечить більший контроль і охоронний режим для особливо цінних природних екосистем та обʼєктів парку.

Як зазначив директор департаменту природно-заповідного фонду та земельних ресурсів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Едуард Арустамян, на території Національного парку «Голосіївський» росте понад 1,5 тисячі видів рослин та грибів, з них понад 90 видів рідкісних, понад 40 видів занесено до Червоної книги України, 6 видів включені до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, 10 видів охороняються Бернською конвенцією, 17 видів внесені до списку Вашингтонської конвенції, 63 види рослин підлягають особливій охороні в межах міста Києва. Також у парку проживають 22 тисячі видів хребетних та безхребетних тварин, з яких велика частина занесена до Червоної книги.

«Це дуже короткий опис того, що називається біорізноманіттям, те, що зберігає і відновлює Національний парк »Голосіївський«. Збереження цього природного багатства є основним завданням заповідної зони. Зберігається природа і в інших функціональних зонах, але заповідна зона є ключовою саме для збереження біорізноманіття», — зазначив Арустамян.

Нагадаємо, що необхідність збільшення заповідної зони передбачена змінами до ст. 21 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Згідно з цими змінами діяльність національних природних парків має спрямовуватися на доведення площі заповідної зони до рівня не менш ніж 20 % від загальної площі.

Раніше ми писали, що в Голосіївському районі створять зоологічну пам’ятку природи «Гай хижих птахів».

Фото: Національний природний парк «Голосіївський»/ Олексій Толмачов