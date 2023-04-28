У Бучі завершують відбудову вулиці Вокзальної: скільки будинків відновили

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Ірина Маймур
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У Бучі завершують реконструкцію 2,5 км вулиці Вокзальної. Саме там під час спроби окупації Київщини точилися міські бої.

Про це повідомила пресслужба GEM.

Загалом відбудували 50 будинків, 12 з яких звели з нуля. В інших провели капітальний або легкий ремонт залежно від ступеня руйнування.

У межах програми «Надія для Бучі» вулицю реконструювали Global Empowerment Mission (GEM), Фонд Говарда Г. Баффета, Бучанська міська рада, організація «Якість життя» та інші партнери GEM. Програма стартувала в червні 2022 року.

«Рік тому вулиця Вокзальна в Бучі стала місцем найбільших руйнувань після наступу російських військ на Київ. Зруйновані будинки, спалені танки, трупи на дорозі — весь світ побачив світлини вулиці Вокзальної, які продемонстрували звірства росії над мирним населенням Бучі», — сказав засновник і президент GEM Майкл Каппоні.

Окрім вулиці Вокзальної, GEM реконструювала 164 будинків, 7 шкіл, 8 лікарень, 2 дитсадків та 7 багатоквартирних будинків.

Серед донорів і партнерів GEM в Україні — понад 50 компаній та організацій, серед яких ГО «Якість життя», Good 360, BStrong, Amazon, Goya Foods, Walmart, Home Depot та багато інших.

Раніше ми писали, що влітку в Ірпені почнеться відбудова першого демонтованого будинку.

Фото: GEM

Опубліковано: 28 квітня 2023
Буча
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