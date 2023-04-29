У центрі Києва з‘явився мурал, присвячений всім загиблим на війні

На одній з адміністративних будівель Верховної Ради України створили мурал, який присвячений пам’яті всіх загиблих під час війни.
Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.
На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після вимовлених слів: «Слава Україні».
Автором муралу є французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215.
Раніше ми писали, що на одній із будівель по вулиці Шевченка в центрі Ірпеня створюють новий мурал «Артемсіль».
Фото: Верховна Рада