У центрі Києва з‘явився мурал, присвячений всім загиблим на війні

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Валерія Гуржий
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На одній з адміністративних будівель Верховної Ради України створили мурал, який присвячений пам’яті всіх загиблих під час війни.

Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

На стінописі зображений Герой України Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після вимовлених слів: «Слава Україні».

Автором муралу є французький художник Крістіан Ґуемі, відомий під псевдонімом С215.

Раніше ми писали, що на одній із будівель по вулиці Шевченка в центрі Ірпеня створюють новий мурал «Артемсіль».

Фото: Верховна Рада

Опубліковано: 29 квітня 2023
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