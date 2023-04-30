Власник будівлі не дає дозвіл на реставрацію: біля Київської опери осипається цінна мозаїка

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Валерія Гуржий
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Цінне мозаїчне панно «Украінська пісня» 1967 року, розміщене на брендволі навпроти Київської опери на вул. Хмельницького, продовжує осипатися.

Про це повідомив голова Ради урбаністики Києва Віталій Селик.

Він розповів, що ще у 2019 році за спонсорування реставрації мозаїки взялася ФК Шахтар. Тоді роботи обіцяли зробити за 2 тижні, але будівля виявилася приватна і власник не дав дозволу на роботи.

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Над відновленням мозаїки мала працювати бригада художників-монументалістів під керівництвом Федора Григорова. Вони брали участь у реставрації фонтану «Зорі та сузір’я» авторства Володимира Мельниченка й Ади Рибачук біля колишнього Палацу піонерів.

Проте за 4 роки змін так і не відбулося, а цінна мозаїка і далі осипається.

Раніше ми писали, що у Рівному демонтували унікальну мозаїку, яка нібито зображує «дружбу» росії та України. Активісти впевнені, що це вандалізм.

Фото: Віталій Селик

Опубліковано: 30 квітня 2023
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