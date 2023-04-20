Київрада виділила землю для будівництва трирівневого паркінгу на Оболоні

Київрада виділила земельну ділянку для будівництва трирівневого паркінгу на Прирічній .

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Рішенням Київради комунальне об’єднання «Київзеленбуд» отримало дозвіл на “розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення, облаштування та експлуатації зелених насаджень на вул. Прирічній в Оболонському районі Києва”.

“Так, ділянка площею 16,4406 га стане частиною нової сучасної рекреаційної зони, до якої також входитимуть парк «Наталка», набережна та острів Оболонський. Для комфортного відпочинку до послуг відвідувачів зеленої рекреаційної зони планується побудувати багаторівневий паркінг, який також слугуватиме укриттям під час повітряної тривоги”, – йдеться у повідомленні пресслужби Київради.

Для будівництва паркінгу Київрада надала «Житлоінвестбуд-УКБ» у постійне користування земельну ділянку площею 1,6919 га.

«Ділянка для будівництва паркінгу є суміжною із зеленою зоною і в зону зелених насаджень не входить. Спорудження його як об’єкта подвійного призначення є важливим для мешканців сусідніх будинків, адже в цих будинках неможливе облаштування укриттів у підвалах. Так, мешканці району отримають укриття площею 2 360 квадратних метрів, де буде створене безбар’єрне середовище – тобто доступ до нього також матимуть маломобільні групи населення», – зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Раніше ми писали, що для побудови трирівневого паркінгу на 720 паркомісць планують виділити 120 мільйонів гривень. Активісти та місцеві мешканці, які виступають проти цього будівництва, повідомляли, що на місці майбутнього паркінгу почали вирубувати дерева.

Активісти побоюються, що будівництво паркінгу є початком забудови берегів Дніпра, адже у минулому на ділянці 16 га в урочище Собаче Гирло планували збудувати ЖК. Також вони вимагають створити на місці майбутньої парковки парк.

Засновники ініціативи “Пасажири Києва” вказували на недоцільність будівництва величезного паркінгу, адже він навряд чи буде самоокупним. Також майбутній паркінг знаходиться у протилежній частині Оболонської набережної, у 2,5 кільметрах від парку “Наталка” та майбутньої рекреаційної зони.