За розкрадання 115 млн грн коштів «Київзеленбуду» судитимуть 10 осіб

884
Ірина Маймур
share share

Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила 10 осіб на розкраданні 115 млн грн коштів КО «Київзеленбуд».

Про це повідомляє пресслужба САП.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро скерував до суду обвинувальні акти стосовно:

  • колишнього позаштатного радника гендиректора об’єднання;
  • двох колишніх гендиректорів КО (у 2016–2018 та 2018-2019 роках);
  • ексзаступника гендиректора з комерційних питань;
  • колишнього начальника та працівника одного з відділів об’єднання;
  • довіреної особи позаштатного радника гендиректора «Київзеленбуду»;
  • колишнього виконувача обов’язків начальника Управління екології і природних ресурсів Київради;
  • директора приватного товариства;
  • приватного підприємця.

Розслідування встановило, що у 2016-2017 роках «Київзеленбуд» провів тендери на закупівлю спецтехніки. Колишнього позаштатного радника гендиректора КО слідство вважає організатором корупційної схеми. Він забезпечив перемогу в цих тендерах наперед визначених компаній, які поставили техніку за завищеними цінами.

Частину незаконно отриманих коштів корупціонери перерахували на рахунки іноземних компаній, а звідти — на підконтрольну учасникам схеми компанію, зареєстровану в Італії.

Раніше ми писали, що на Троєщині без проведення торгів віддали землю під автостоянку.

Фото: «Київзеленбуд»

Опубліковано: 08 травня 2023
share share
Попри війну в Україні нових бізнесів відкривається у 5 разів більше, ніж зачиняється Попри війну в Україні нових бізнесів відкривається у 5 разів більше, ніж зачиняється Упродовж цього року в Києві розчистять озеро Синє і проведуть на території благоустрій Упродовж цього року в Києві розчистять озеро Синє і проведуть на території благоустрій У Києві запрацювало безкоштовне таксі для поранених військовослужбовців на візках У Києві запрацювало безкоштовне таксі для поранених військовослужбовців на візках Український SkyUp запустив повноцінну авіакомпанію в ЄС Український SkyUp запустив повноцінну авіакомпанію в ЄС Присвячений військовим та волонтерам: у Пасажі відкрився «Мілітарний паб» Garnison Присвячений військовим та волонтерам: у Пасажі відкрився «Мілітарний паб» Garnison У Варшаві відкрили перший магазин українських корисних солодощів Bob Snail У Варшаві відкрили перший магазин українських корисних солодощів Bob Snail Тригодинна нічна атака Києва дронами: є руйнування і постраждалі у кількох районах міста Тригодинна нічна атака Києва дронами: є руйнування і постраждалі у кількох районах міста Біля кінотеатру "Київ" відкрилося друге кафе "Котлета по-київськи" Біля кінотеатру "Київ" відкрилося друге кафе "Котлета по-київськи"
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.