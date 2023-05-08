За розкрадання 115 млн грн коштів «Київзеленбуду» судитимуть 10 осіб

Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила 10 осіб на розкраданні 115 млн грн коштів КО «Київзеленбуд».

Про це повідомляє пресслужба САП.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро скерував до суду обвинувальні акти стосовно:

колишнього позаштатного радника гендиректора об’єднання;

двох колишніх гендиректорів КО (у 2016–2018 та 2018-2019 роках);

ексзаступника гендиректора з комерційних питань;

колишнього начальника та працівника одного з відділів об’єднання;

довіреної особи позаштатного радника гендиректора «Київзеленбуду»;

колишнього виконувача обов’язків начальника Управління екології і природних ресурсів Київради;

директора приватного товариства;

приватного підприємця.

Розслідування встановило, що у 2016-2017 роках «Київзеленбуд» провів тендери на закупівлю спецтехніки. Колишнього позаштатного радника гендиректора КО слідство вважає організатором корупційної схеми. Він забезпечив перемогу в цих тендерах наперед визначених компаній, які поставили техніку за завищеними цінами.

Частину незаконно отриманих коштів корупціонери перерахували на рахунки іноземних компаній, а звідти — на підконтрольну учасникам схеми компанію, зареєстровану в Італії.

Раніше ми писали, що на Троєщині без проведення торгів віддали землю під автостоянку.

Фото: «Київзеленбуд»