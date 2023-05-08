Упродовж цього року в Києві розчистять озеро Синє і проведуть на території благоустрій

321
Ірина Маймур
share share

Озеро Синє на Виноградарі планують розчистити й провести на території благоустрій до кінця 2023 року.

Про це повідомляють на сайті Київради.

Унікальну водойму хочуть врятувати від обміління, зумовленого будівництвом житлового масиву й автодоріг на берегах і поблизу озера.

Площа озера за останні 40 років суттєво зменшилася, пояснює Олександр Возний. З’єднувальна протока пересохла. На місці озера утворилися дві водойми, рівень води у яких постійно падає. Озеро хочуть обʼєднати в кільце, аби зрівняти рівень води й запобігти застою.

Також його планують розчистити на глибину до пʼяти метрів, щоби розкрити ґрунтові джерела. Це має допомогти наповнити озеро водою й покращити загальний екологічний стан водойми.

Раніше ми писали, що активісти закликають київську владу врятувати озеро Синє на Виноградарі.

Фото: КМДА

Опубліковано: 08 травня 2023
share share
Попри війну в Україні нових бізнесів відкривається у 5 разів більше, ніж зачиняється Попри війну в Україні нових бізнесів відкривається у 5 разів більше, ніж зачиняється У Києві запрацювало безкоштовне таксі для поранених військовослужбовців на візках У Києві запрацювало безкоштовне таксі для поранених військовослужбовців на візках За розкрадання 115 млн грн коштів «Київзеленбуду» судитимуть 10 осіб За розкрадання 115 млн грн коштів «Київзеленбуду» судитимуть 10 осіб Український SkyUp запустив повноцінну авіакомпанію в ЄС Український SkyUp запустив повноцінну авіакомпанію в ЄС Присвячений військовим та волонтерам: у Пасажі відкрився «Мілітарний паб» Garnison Присвячений військовим та волонтерам: у Пасажі відкрився «Мілітарний паб» Garnison У Варшаві відкрили перший магазин українських корисних солодощів Bob Snail У Варшаві відкрили перший магазин українських корисних солодощів Bob Snail Тригодинна нічна атака Києва дронами: є руйнування і постраждалі у кількох районах міста Тригодинна нічна атака Києва дронами: є руйнування і постраждалі у кількох районах міста Біля кінотеатру "Київ" відкрилося друге кафе "Котлета по-київськи" Біля кінотеатру "Київ" відкрилося друге кафе "Котлета по-київськи"
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.