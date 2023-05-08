Упродовж цього року в Києві розчистять озеро Синє і проведуть на території благоустрій

Озеро Синє на Виноградарі планують розчистити й провести на території благоустрій до кінця 2023 року.

Про це повідомляють на сайті Київради.

Унікальну водойму хочуть врятувати від обміління, зумовленого будівництвом житлового масиву й автодоріг на берегах і поблизу озера.

Площа озера за останні 40 років суттєво зменшилася, пояснює Олександр Возний. З’єднувальна протока пересохла. На місці озера утворилися дві водойми, рівень води у яких постійно падає. Озеро хочуть обʼєднати в кільце, аби зрівняти рівень води й запобігти застою.

Також його планують розчистити на глибину до пʼяти метрів, щоби розкрити ґрунтові джерела. Це має допомогти наповнити озеро водою й покращити загальний екологічний стан водойми.

Раніше ми писали, що активісти закликають київську владу врятувати озеро Синє на Виноградарі.

Фото: КМДА