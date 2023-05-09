КМДА розірвала договір із недобросовісним перевізником: на якому маршруті він працював

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Валерія Гуржий
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Департамент транспортної інфраструктури розірвав договор із автомобільним перевізником автобусного маршруту №150.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Перевірка встановила, що автоперевізник використовує на маршруті транспортні засоби, які не відповідають основним вимогам конкурсу. На маршруті працюють автобуси марки «Богдан» із двигунами, що відповідають екологічним нормам Euro-2 (9 автобусів), Euro-3 (2 автобуси), тоді як для участі у конкурсі подавались автобуси з двигунами, що відповідають екологічним нормам Euro-5.

Повідомляється, що автоперевізник був визнаний переможцем на маршруті саме завдяки рухомому складу, який він пропонував для обслуговування – VOLVO-7700. Проте автобуси, які були презентовані зі значним медіа розголосом для роботи на маршруті № 150, сьогодні працюють у місті Біла Церква. І це свідчить про те, що перевізник не мав наміру обслуговувати автобусний маршрут у Києві заявленим рухомим складом.

Раніше ми писали, що Київ розірвав 6 договорів із недобросовісними перевізниками.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Опубліковано: 09 травня 2023
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