Українські й німецькі архітектори розробили новий тип забудови Одеси та постраждалих міст

Команда Stripe Architects, що об’єднала чотирьох архітекторів з України та Німеччини, проаналізувала основні проблеми Одеси і створила власну концепцію «Одеса своїми руками».

Про це повідомляє «Думська».

Вони хочуть кардинально змінити ставлення до забудови міста і створити здорову конкуренцію девелоперському підходу — завдяки зменшенню ділянок забудови й «колективного» будівництва.

Концепцію «Одеса своїми руками» створили на основі німецької моделі Baugruppe, що дає змогу городянам кооперуватися і зводити нерухомість самотужки. Як зазначає архітектор з Одеси Максим Бадерний, квадратний метр такої нерухомості виходить дешевше, а сам будинок є комфортабельнішим і цікавішим із погляду архітектури.

На думку фахівців Stripe Architects, така система може працювати як для вільних міських площ, так і для реновації наявних «радянських» мікрорайонів.

Архітектори пропонують розбити Одесу на ділянки, що приблизно відповідають розмірам кварталів в історичному центрі. Елементом забудови мають стати парцелі (земельна ділянка, яку використовують як одиницю обліку при складанні земельних кадастрів), з яких складається квартал. Їхній невеликий розмір зробить доступним будівництво для більшої кількості людей.

«Грубо кажучи — це модульна система міста, — пояснює Максим Бадерний. — З розвитком цих районів на парцелях може перебувати будь-яка будівля — дитячий садок, музей, магазин, житловий будинок. Якщо вам не вистачає місця — берете дві або три парцелі. Усе інше заповнюється фоновою житловою забудовою з комерцією на перших поверхах»

Команда вже впровадила принципи своєї концепції на двох ділянках в Одесі: занедбаній території заводу ЗОР, де збиралися побудувати спортивне містечко під Євробаскет-2015, і частину Черемушок, у районі площі Толбухіна.

Згідно з розрахунками, за такої реконструкції спальних мікрорайонів щільність населення зросте. Проблему особистого автотранспорту автори концепції пропонують розв’язати завдяки змінам у транспортній мережі, якісному розвитку громадського та двоколісного транспорту.

Одночасно архітектори пропонують розвивати велосипедну інфраструктуру, аж до створення цілих веловулиць, де пріоритет буде у двоколісного транспорту й пішоходів.

Принципи, розроблені для «Одеса своїми руками», можуть бути застосовані і для відновлення міст, які постраждали через агресію рф.

Раніше ми писали, що у Львові планують збудувати новий мікрорайон із трьома ЖК та інфраструктурою.

Фото: «Думська»