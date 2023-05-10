У Києві відремонтували ще три будинки з найбільш пошкоджених обстрілами

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Марія Іващук
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У Подільському районі відремонтували три будинки з найбільш пошкоджених російськими обстрілами.

Відновлювальні роботи в будинку на проспекті Свободи та двох будинках на вулиці Межовій у Подільському районі завершені, зазначають в КМДА.

Ці п’ятиповерхівки 1960-х років будівництва постраждали одночасно. У березні минулого року, в результаті обстрілу росіян, ракета вибухнула за кілька метрів від будівель. Вибуховою хвилею і уламками вибило вікна та дверні балконні блоки, вхідні двері до під’їздів.

Були зруйновані системи внутрішніх комунікацій, конструкції даху та покрівля. З’явилися тріщини на сходових клітинах та перегородках, стиках панелей, по кутах будівель усередині.

“На сьогодні будинки повністю оновлені, мають і сучасний утеплений фасад, у переважній більшості квартир зробили аварійний ремонт”, – йдеться в повідомленні.

Також триває відновлення двох багатоповерхівок на вулиці Глибочицькій. В один житловий будинок російська ракета влучила навесні 2022 року, в сусідній – улітку.

Роботи там масштабні, бо були значні руйнування. Завершити відновлення планують до середини липня 2023 року.

Минулоріч у Києві відновили 11 будинків, цього року – ще 3.

Також днями до ушкоджених додалася ще одна багатоповерхівка в Святошинському районі, куди влучили уламки російського дрону. Цей будинок місто теж обіцяє оперативно відновити.

Опубліковано: 10 травня 2023
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