У Києві можуть закрити рейси двох маршруток

952
Ірина Маймур
share share

У Києві планують закрити маршрути приватних перевізників № 599 та № 600.

Про це повідомляють у КМДА.

Головна причина закриття в тому, що на окремих ділянках ці маршрути дублюються комунальним транспортом.

Йдеться, зокрема, про автобуси № 44, тролейбуси №№ 29, 50, трамваї №№ 22, 28, 33 (дублюють на окремих ділянках маршрутку № 600); автобуси №№ 87, 108 (дублюють № 599).

Водночас для маршрутів №№ 150 і 205 оберуть нового перевізника на прозорому конкурсі відповідно до вимог законодавства.

Раніше ми писали, що КМДА розірвала договір із недобросовісним перевізником.

Фото: КМДА

Опубліковано: 11 травня 2023
share share
Першу в Україні школу, яку будують за допомогою 3D-принтера, зведуть вже у червні Першу в Україні школу, яку будують за допомогою 3D-принтера, зведуть вже у червні Карпачо з полуниці, вино Креман та французька нова хвиля – готові плани на вечір Карпачо з полуниці, вино Креман та французька нова хвиля – готові плани на вечір До і після: в КМДА показали, як замість МАФів у місті облаштовують зелені зони До і після: в КМДА показали, як замість МАФів у місті облаштовують зелені зони Скільки заплатять за цех заводу «Більшовик», який знесуть заради Шулявської розв’язки Скільки заплатять за цех заводу «Більшовик», який знесуть заради Шулявської розв’язки Стало відомо, скільки коштуватиме заміна радянського герба на тризуб на щиті Батьківщини-Матері Стало відомо, скільки коштуватиме заміна радянського герба на тризуб на щиті Батьківщини-Матері Суд повернув громаді Києва заказник «Троєщинські луки», та активісти заявляють, що це не кінець Суд повернув громаді Києва заказник «Троєщинські луки», та активісти заявляють, що це не кінець ЄС надасть 20 мільйонів євро на підтримку українських стартапів: яких саме ЄС надасть 20 мільйонів євро на підтримку українських стартапів: яких саме ЦУМ та Сестри Фельдман випустили нову благодійну колекцію: фото ЦУМ та Сестри Фельдман випустили нову благодійну колекцію: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.