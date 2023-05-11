У Києві можуть закрити рейси двох маршруток

У Києві планують закрити маршрути приватних перевізників № 599 та № 600.

Про це повідомляють у КМДА.

Головна причина закриття в тому, що на окремих ділянках ці маршрути дублюються комунальним транспортом.

Йдеться, зокрема, про автобуси № 44, тролейбуси №№ 29, 50, трамваї №№ 22, 28, 33 (дублюють на окремих ділянках маршрутку № 600); автобуси №№ 87, 108 (дублюють № 599).

Водночас для маршрутів №№ 150 і 205 оберуть нового перевізника на прозорому конкурсі відповідно до вимог законодавства.

Раніше ми писали, що КМДА розірвала договір із недобросовісним перевізником.

Фото: КМДА