На Майдані Незалежності висадили Алею міжнародної підтримки України

На Майдані Незалежності представники іноземних організацій висадили символічну Алею міжнародної підтримки України.

Про це повідомили в КО «Київзеленбуд».

7 сакур представляють 7 організацій із різних країн, що підтримують Україну й допомагають їй у боротьбі із агресором. У заході взяли участь організації-представники США, Канади, Литви та Ізраїлю. Пізніше до акції долучаться ще й Велика Британія, Польща й Німеччина.

Біля кожного дерева встановили «іменну» табличку з назвою країни та QR-кодом на посилання проєкту з можливістю переказу коштів.

Кошти збиратимуть на потреби медичних закладів та організацій, які працюють на прифронтових територіях України.

Міжнародні партнери також розповідатимуть про проєкт на своїх інформаційних платформах. Громадяни цих держав мають змогу долучитися до збору і вписати своє ім’я, цитату, побажання для українців у табличці під деревом своєї країни, висадженому на Майдані Незалежності.

Раніше ми писали, що на Володимирській гірці облаштують Алею друзів Києва.

Фото: КО «Київзеленбуд»