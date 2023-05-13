З 15 травня інтервали між поїздами метро стануть меншими

У Києві з 15 травня між поїздами метро скоротять інтервали. Також на деяких станціях відкриються другі вестибюлі.

Про це повідомили у КМДА.

З понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові — 6-8 хвилин. Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.

Окрім того на 9 станціях запрацюють другі виходи у такому режимі:

Червона лінія:

«Святошин» вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;

«Нивки» вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;

«Лівобережна» вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;

«Чернігівська» вестибюль №2 з 05:28 до 22:24.

Синя лінія:

«Героїв Дніпра» вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;

«Контрактова площа» вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;

«Васильківська» вестибюль №1 з 05:50 до 22:32.

Зелена лінія:

«Позняки» вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;

«Харківська» вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.

Раніше ми писали, що кияни закликають почати будівництво «відкладеної» станції метро.

Фото: Київський метрополітен