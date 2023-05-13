З 15 травня інтервали між поїздами метро стануть меншими

У Києві з 15 травня між поїздами метро скоротять інтервали. Також на деяких станціях відкриються другі вестибюлі.
Про це повідомили у КМДА.
З понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові — 6-8 хвилин. Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.
Окрім того на 9 станціях запрацюють другі виходи у такому режимі:
«Позняки» вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;
«Харківська» вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.
Раніше ми писали, що кияни закликають почати будівництво «відкладеної» станції метро.
Фото: Київський метрополітен