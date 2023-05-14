Петиція щодо збільшення кількості урн у Києві набрала необхідну кількість голосів

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Валерія Гуржий
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Петиція на сайті Київської міськради із закликом встановити достатню кількість смітників у Києві набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Автор зауважує, що проблема недостатньої кількості смітників у Києві зросла до критичних розмірів. Йдеться про те, що на вулицях, у парках, громадських місцях та спальних районах величезна кількість сміття накопичується на землі, викликаючи не лише естетичний дискомфорт, а й загрозу здоров’ю мешканців.

Ми закликаємо місцеву владу встановити достатню кількість смітників по всьому місту, а також розмістити таблички з написом “Будь ласка, не кидайте сміття"

Раніше ми писали, що кияни закликають почати будівництво «відкладеної» станції метро.

Фото: Unsplash\Pawel Czerwinski

Опубліковано: 14 травня 2023
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