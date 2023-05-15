Дивіться, як Balbek Bureau відновило 140-річний будинок у центрі Києва

У центрі Києва архітектурне бюро Balbek Bureau відновило будинок 1881 року на вулиці Софіївська 19.

Про це бюро повідомило у своєму Instagram.

Будинок перебував у занедбаному стані та потребував відновлення. Викликом при відновленні стала відсутність прямих кутів у приміщеннях – типова проблема старих цегляних будівель, яка на цьому об’єкті була особливо виразна.

Коли ми намагалися задати певну геометрію, доводилося пропрацьовувати окремо кожен кут.

Фахівці відчистили фасад будинку від нашарувань фарби різних кольорів і періодів та відкрили оку традиційну для київських будівель того періоду жовту цеглу.

Рідний цоколь був частково втрачений за часів реконструкції вулиці Софіївської, тому було розроблено індивідуальне облицювання з бетонних фігурних елементів з камʼяною крихтою.

Прибудова зі сходовим майданчиком і ліфтом навмисне зроблена в сучасному стилі, щоб не конкурувати з історичною цінністю основної частини будівлі.

Раніше ми писали, що у Ворзелі почали будувати модульне містечко для переселенців від Balbek Bureau.

Фото: Balbek Bureau