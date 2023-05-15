Довкола садиби Терещенків хочуть звести паркан: що задумав власник

Власник садиби Терещенків на бульварі Тараса Шевченка, 34 планує звести довкола пам’ятки паркан для «реставрації з пристосуванням».

Про це повідомила голова «Фундації спадщини Терещенків» Олена Терещенко.

Вона упевнена, що «Центрелеватормлинбуд» (саме це підприємство є власником споруди) зводить паркан, аби «розпочати знищення пам’ятки шляхом її перебудови, забороненої пам‘яткоохоронним законодавством».

Така активність забудовника, імовірно, пов’язана із наближенням судового засідання щодо споруди. 17 травня Велика Палата Верховного Суду України розглядатиме справу щодо повернення садиби Терещенків до комунальної власності Києва.

«Від цього рішення Великої Палати залежатиме не лише доля Садиби Терещенків — судді назавжди поставлять крапку в питанні чи зможуть недобросовісні забудовники за типовими схемами красти з державної/ комунальної власності безцінні пам’ятки архітектури для їх подальшого знищення або спотворення», — зазначає голова «Фундації спадщини Терещенків».

За інформацією Олени Терещенко, власник отримав дозвіл на перебудову пам’ятки від Департаменту міського благоустрою, попри те, що це заборонено пам’яткоохоронним законодавством.

У своєму дописі очільниця «Фундації спадщини Терещенків» звернулася до Мінкульту з проханням роз’яснити, чи видало відомство забудовнику всі необхідні дозволи на проведення земляних та інших робіт.

Нагадаємо, що Київська міська прокуратура з 2021 року судиться з «Центрелеватормлинбудом», аби визнати незаконним володіння садибою та повернути її в комунальну власність міста. 9 лютого Верховний Суд передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду України.

Раніше ми писали, що Звіринецький сквер на Печерську знову хочуть незаконно забудувати.

Фото: Олена Терещенко