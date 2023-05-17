Мінкульт позбавив охоронного статусу ще два радянських пам'ятника в Києві

Міністерство культури та інформаційної політики позбавило охоронного статусу два монументальних радянських пам’ятника в Києві.
Йдеться про пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року у Маріїнському парку та обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня Перемоги).
Їх визнано такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Нагадаємо, раніше МКІП позбавило охоронного статусу два пам’ятники Пушкіну у Києві.
Фото: Мінкульт, Вікіпедія