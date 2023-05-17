Мінкульт позбавив охоронного статусу ще два радянських пам'ятника в Києві

Міністерство культури та інформаційної політики позбавило охоронного статусу два монументальних радянських пам’ятника в Києві.

Йдеться про пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року у Маріїнському парку та обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня Перемоги).

Обеліск на честь міста-героя Києва

Їх визнано такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року

Нагадаємо, раніше МКІП позбавило охоронного статусу два пам’ятники Пушкіну у Києві .

Фото: Мінкульт, Вікіпедія