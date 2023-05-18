Будинок профспілок на Майдані виставили на конкурс

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Марія Іващук
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Для Будинку профспілок, що на Майдані Незалежності, шукають нового управителя.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) виставило будівлю на конкурс.

Заявки можна подавати до 15 червня.

Будинок Профспілок перебуває під арештом з жовтня 2021 року в рамках кримінального провадження про заволодіння профспілками державним майном.

Він був штабом учасників Революції гідності. Під час протестів у будівлі сталася пожежа, під час якої загинули двоє людей.

Будинок профспілок з оновленим фасадом відкрили у травні 2018 року.

Там хотіли відкрити заклад швидкого харчування KFC, але через протести громадськості його закрили, а у 2021 році стало відомо про відкриття покерного клубу в підвалі будівлі.

Опубліковано: 18 травня 2023
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