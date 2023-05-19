Провулок Орвелла та вулиця Бредбері: У Києві перейменували ще 23 вулиці

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Марія Іващук
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У Києві перейменували 23 вулиці, назви яких пов’язані із росією та її сателітами.

На сайті Київради опублікували повний список дерусифікованих міських об'єктів в усіх районах.

Голосіївський район:

  • вулиця Генерала Матикіна – вулиця Конча-Заспинська;
  • вулиця Юрія Смолича – вулиця Докії Гуменної;
  • провулок Ржевський – провулок Станіслава Лема;
  • вулиця Володі Дубініна – вулиця Рея Бредбері;
  • провулок Левітана – провулок Миколи Бурачека;
  • вулицю Пролетарська – вулиця Наталії Лотоцької;
  • провулок Пролетарський провулок Наталії Лотоцької;
  • вулиця Марії Боровиченко – вулиця Віри Ґедройць.

Святошинський район:

  • провулок Кулібіна – провулок Антоніни Смереки;
  • вулиця Ріхарда Зорге – вулиця Василя Єрошенка;
  • провулок Червонозаводський – провулок Анатолія Базилевича.

Дніпровський район:

  • вулиця Академіка Бутлерова – вулиця Роберта Лісовського;
  • вулиця Станюковича – вулиця Любові Малої.

Деснянський район:

  • вулиця Червоноткацька – вулиця Вінстона Черчилля;
  • вулиця Некрасова – вулиця Зінаїди Тулуб;
  • вулиця Матросова – вулиця Опанаса Заливахи.

Шевченківський район:

  • провулок Орловського – провулок Джорджа Орвелла.

Дарницький район:

  • вулиця Чкалова – вулиця Сергія Світославського;
  • провулок Лермонтова 5-го – провулок Дмитра Цвітковського;
  • провулок Волго-Донський – провулок Надії Світличної;
  • провулок Суворова – провулок Ніни Строкатої.

Солом’янський район:

  • вулиця Олександра Пироговського – вулиця Григорія Кочура.

Печерський район:

  • Петрівська алея – алея Магдебурзького права.

Нагадаємо, що у Києві перейменували також дві станції метро – «Дружби народів» та «Площа Льва Толстого». А також майбутню зупинку гілки метро на Виноградар “Проспект Правди”.

Фото: Maksym Diachenko

Опубліковано: 19 травня 2023
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