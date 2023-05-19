У Львові відреставрували вікна в історичному будинку: фото

У Львові відреставрували вікна в історичному будинку на площі М. Шашкевича, 2, повідомили в ЛКП «Бюро спадщини».

Замість пластикових вікон фахівці виготовили три нові дерев’яні вікна та один балконний блок за зразком інших автентичних вікон із того ж будинку.

Також реставратори відтворили латунні ручки, схожі до тих, які збереглися в під’їзді.

Загальна вартість реставрації — 221 784 гривень. Завдяки програмі співфінансування мешканці заплатити 50 % від вартості, а решта коштів — це співфінансування німецького фонду Eberhard-Schöck-Stiftung.

Раніше ми писали, що у Львові відреставрували історичну дубову браму на вулиці Генерала Чупринки.

Фото: «Бюро спадщини»