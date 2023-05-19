У Києві розробляють план масового будівництва укриттів

Київська влада почала розробляти план масового будівництва приміщень подвійного призначення, які виконуватимуть функцію укриття.

Про це мер столиці Віталій Кличко розповів агентству «Інтерфакс-Україна».

Йдеться про приміщення подвійного призначення, які у воєнний час можуть використовуватися як укриття.

За словами Кличка, влада розглядає будівництво й облаштування паркінгів, захищених холів і залів у дитячих садках і школах, а також підземних переходів.

Також мер зазначив, що проєкт реалізують коштом міського бюджету. На кожен район столиці виділили по 10 млн грн.

Раніше ми писали, що в Києві планують зводити підземні паркінги в усіх районах столиці, оскільки «в них є гостра потреба».

Фото: УНІАН