Дизайнери показали ще 3 варіанти напису для станції метро «Звіринецька»

Свої шрифти для нового напису станції метро «Звіринецька» представили ще 3 дизайнери, пише «Хмарочос».

Дизайнер міських проєктів Олександр Колодько показав власний варіант редизайну назви для перейменованої станції метро «Дружби народів». Він створив шрифт у такому ж стилі, який заклали в проєкт архітектори — Микола Альошкін і Анатолій Крушинський.

«На мою думку, це не випадок, який потребує переосмислення чи перероблення, навпаки — це одна з речей, яку варто зберегти, бо це гарний приклад модернізму та відображення свого часу», — зазначив Олександр.

Водночас шрифтовий дизайнер Дмитро Растворцев, коментуючи роботу Колодька, вніс свої правки та оновив його варіант.

Ще один шрифт створив дизайнер Тимур Джафаров, який зараз у лавах ЗСУ. Він працював над своїм варіантом поспіхом та залучив до роботи друга Максима, який теж військовий.

«Напис на колійній стіні — це елемент архітектури станції. Голосування проводилося стосовно зміни саме назви станції, а не внесення правок у довершений і нині вже історично значимий архітектурний проєкт. Напис, що створили оригінальні архітектори для Дружби Народів, є не лише найкрасивішим у Київському метро, а й доволі важливим дзеркалом часу в українській архітектурі», — вважає Джафаров.

Власну концепцію діджиталізації назви «Звіринецька» створив співвласник дизайнерської агенції Підвал 42 Олександр Біленко.

«Не можу не запропонувати накрутити кіберпанку, який має сподобатися людям, які розміщують рекламу в метро… У кращих традиціях Xzibit, ми вмонтовуємо величезний екран у станцію. Замість статики робимо динаміку. Показуємо час до прибуття, можемо показати наступні станції. Можемо показати, чи можна буде пересісти на інші гілки метро, якщо сісти в потяг — власне, ніяких обмежень, тільки наша фантазія», — прокоментував свій концепт Біленко.

Раніше ми писали, що київський дизайнер Богдан Гдаль розробив шрифт для назви станції метро «Звіринецька».

Фото: візуалізації Олександра Колодька, Дмитра Растворцева, Тимура Джафарова, Олександра Біленка