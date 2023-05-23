У Львові забудовник облаштує біля ЖК рекреаційну зону з озером. Чому активісти проти

184
Ірина Маймур
share share

У Львові забудовник обіцяє відновити озеро поряд зі своїм ЖК на вулиці Замарстинівській, 172. Замість промислових ставків із рибою він хоче облаштувати там простір для відпочинку всіх містян.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Відповідне рішення узгодили під час виїзного засідання депутатської комісії екології, природокористування та енергозбереження ЛМР.

«Ми не відмовляємось від намірів та обіцянок, які ми мали перед мешканцями житлового комплексу щодо відновлення водойми. Звичайно, вона буде відновлена в дещо іншій конфігурації, але зі збереженням ключових параметрів. Оскільки раніше це були три міні-ставки для розведення риби, то зараз це буде рекреаційна зона із водоймою, доступною для всіх мешканців Львова», — пояснив представник забудовника Роман Давимука.

До того ж забудовник планує відкрити біля облагородженої водойми заклад харчування. Раніше мер ветував це рішення, бо не було ясності, що буде з озером. Питання планують розглянути на наступному засіданні депутатської комісії екології, природокористування та енергозбереження ЛМР.

Водночас очільник ГО «Зручне місто» Юрій Тер-Арутюнян зауважив, що під час комісії не слухали думку громади. Активісти дізналися про подію за 2 години до початку. До того ж жодного проєкту забудови комісії не представили.

«Офіційно визнали, що аби збудувати McDonald's там місця немає, тому будувати будуть на місці озера, а озеро начебто зроблять поруч. Якщо лишиться на нього місце. Позиція влади міста засмучує: дають добро на забудову, бо сподіваються, що забудовник зробить благоустрій та зробить озеро», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Київрада затвердила забудову промзони 26-поверхівками біля станції «Київ-Дніпровський».

Фото: ЛМР

Опубліковано: 23 травня 2023
share share
На Січових Стрільців вирубують дерева заради паркінгу На Січових Стрільців вирубують дерева заради паркінгу "Місто нашого серця": Must Have випустив дроп до Дня Києва "Місто нашого серця": Must Have випустив дроп до Дня Києва На Нижньоюрківській відкривають новий клуб Ences: що там буде На Нижньоюрківській відкривають новий клуб Ences: що там буде «Укрзалізниця» протестує жіночі купе «Укрзалізниця» протестує жіночі купе У Києві остаточно відмовились від будівництва комплексу споруд поряд з храмом на Оболоні У Києві остаточно відмовились від будівництва комплексу споруд поряд з храмом на Оболоні Дизайнери показали ще 3 варіанти напису для станції метро «Звіринецька» Дизайнери показали ще 3 варіанти напису для станції метро «Звіринецька» Понад 50 класичних коктейлів: у Софіївській Борщагівці відкрили секретний speakeasy-бар Понад 50 класичних коктейлів: у Софіївській Борщагівці відкрили секретний speakeasy-бар У "Дії" запустили послугу з обміну та відновлення посвідчення водія У "Дії" запустили послугу з обміну та відновлення посвідчення водія
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.