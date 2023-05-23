У Львові забудовник облаштує біля ЖК рекреаційну зону з озером. Чому активісти проти

У Львові забудовник обіцяє відновити озеро поряд зі своїм ЖК на вулиці Замарстинівській, 172. Замість промислових ставків із рибою він хоче облаштувати там простір для відпочинку всіх містян.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Відповідне рішення узгодили під час виїзного засідання депутатської комісії екології, природокористування та енергозбереження ЛМР.

«Ми не відмовляємось від намірів та обіцянок, які ми мали перед мешканцями житлового комплексу щодо відновлення водойми. Звичайно, вона буде відновлена в дещо іншій конфігурації, але зі збереженням ключових параметрів. Оскільки раніше це були три міні-ставки для розведення риби, то зараз це буде рекреаційна зона із водоймою, доступною для всіх мешканців Львова», — пояснив представник забудовника Роман Давимука.

До того ж забудовник планує відкрити біля облагородженої водойми заклад харчування. Раніше мер ветував це рішення, бо не було ясності, що буде з озером. Питання планують розглянути на наступному засіданні депутатської комісії екології, природокористування та енергозбереження ЛМР.

Водночас очільник ГО «Зручне місто» Юрій Тер-Арутюнян зауважив, що під час комісії не слухали думку громади. Активісти дізналися про подію за 2 години до початку. До того ж жодного проєкту забудови комісії не представили.

«Офіційно визнали, що аби збудувати McDonald's там місця немає, тому будувати будуть на місці озера, а озеро начебто зроблять поруч. Якщо лишиться на нього місце. Позиція влади міста засмучує: дають добро на забудову, бо сподіваються, що забудовник зробить благоустрій та зробить озеро», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що Київрада затвердила забудову промзони 26-поверхівками біля станції «Київ-Дніпровський».

Фото: ЛМР