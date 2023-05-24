Жителі зруйнованого будинку на Жилянській збирають кошти на його відбудову

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Ірина Маймур
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Жителі історичного будинку на вулиці Жилянській 116А, зруйнованого в жовтні дроном рф, збирають кошти на його відновлення.

Про це повідомляє видання «Хмарочос».

За їхніми словами, влада ігнорує ремонт дому, тому мешканці робитимуть його самотужки.

«Наш будинок відбирають, не відбудовують, адже це дорога земля в центрі, і комусь вона потрібна більше, ніж людям, що мешкають у будинку. Комусь війна, а меру Києва потрібна земля, навіть маленький клаптик, наш будинок усього на 16 кв», — пише його мешканка Тетяна.

Також вона повідомила, що наразі жителі збирають гроші на експертизу. Потім вони прорахують кошторис відновлення, яке проходитиме у декілька етапів.

Після експертної оцінки мешканці хочуть відновити комунікацію з владою.

Нагадаємо, що вже у день обстрілу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що будинок не підлягає відновленню. Заступник голови КМДА Микола Поворозник, посилаючись на висновки експертизи, заявив, що будинок старий, має дерев’яні перекриття і його неможливо відбудувати.

Натомість місцева влада запропонувала мешканцям заїхати у квартири в новобудові на вулиці Польській чи отримати грошову компенсацію. Відомо, що зазначена новобудова розташована на лівому березі Києва неподалік танкового заводу, а розмір грошової компенсації не озвучували.

Реквізити для допомоги мешканцям Жилянської:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/7ztCYPDRUD

Карта: 5375411206049731

Раніше ми писали, що на Київщині почали відновлювати багатоповерхівки за кошти, зібрані через United24.

Фото: «Будинок»

Опубліковано: 24 травня 2023
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