Кияни обрали, ким замінити бюсти російських діячів на метро "Університет"

У “Київ Цифровий” завершилось голосування за заміну бюстів російських діячів на станції метро “Університет”.

Так, за результатами голосування кияни хотіли б замінити:

Бюст російського хіміка Петра Менделєєва на погруддя українського лікаря Миколи Пирогова;

Бюст Михайла Ломоносова - на погруддя князя Володимира Великого;

Максима Горького – на Михайла Грушевського;

Олександра Пушкіна – на Василя Стуса.

В той же час член Комісії з питань найменувань при Київському міському голові Тиміш Мартиненко-Кушлянський критикує рішення щодо заміни бюстів

«Не знаю з чиєї ініціативи розпочався цей віртуальний скульптурний карнавал, але це не переосмислення простору станції метро, а профанація. Це так не робиться. Символічний простір так не працює. Пам’ятники та погруддя – не вазони з квітами, які можна переставляти, як заманеться», – зазначає Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

Фото: Вечірній Київ