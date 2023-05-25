Кияни обрали, ким замінити бюсти російських діячів на метро "Університет"

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Марія Іващук
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У “Київ Цифровий” завершилось голосування за заміну бюстів російських діячів на станції метро “Університет”.

Так, за результатами голосування кияни хотіли б замінити:

  • Бюст російського хіміка Петра Менделєєва на погруддя українського лікаря Миколи Пирогова;
  • Бюст Михайла Ломоносова - на погруддя князя Володимира Великого;
  • Максима Горького – на Михайла Грушевського;
  • Олександра Пушкіна – на Василя Стуса.

В той же час член Комісії з питань найменувань при Київському міському голові Тиміш Мартиненко-Кушлянський критикує рішення щодо заміни бюстів

«Не знаю з чиєї ініціативи розпочався цей віртуальний скульптурний карнавал, але це не переосмислення простору станції метро, а профанація. Це так не робиться. Символічний простір так не працює. Пам’ятники та погруддя – не вазони з квітами, які можна переставляти, як заманеться», – зазначає Тиміш Мартиненко-Кушлянський.

Фото: Вечірній Київ

Опубліковано: 25 травня 2023
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