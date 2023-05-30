Кияни обурилися через скошення трави на Пейзажній алеї

Кияни обурюються тому, що у місті регулярно скошують траву у парках та скверах. Нещодавно комунальників побачили у парку на Пейзажній алеї.

Про це у Facebook написала Катерина Полянська.

"На Пейзажну алею зайшла група варварів з косилками. Не можу зрозуміти навіщо косити траву на схилах в парку. Щоб все всохло до вересня місяця? Це боротьба з чим?"

Жінку підтримали у коментарях інші кияни. Дехто розповів, що в інших районах міста траву у скверах "вигризли майже до землі, кинули, воно пожовкло. Його ніхто не прибрав, без дощів нова трава не пішла і тепер там жовта земля, і просвічується голий посірівший ґрунт".

Також у коменатарях люди поділилися петицією, де закликають місцеву владу відмовитися від частого косіння трави у місті.

Раніше ми писали, що у Києві цьогоріч застосують європейські практики захисту біорізноманіття. Для цього висадять 25 декоративних лук та відмовляться від скошування трави на експериментальних ділянках.

Фото: Катерина Полянська