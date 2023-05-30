Кияни обурилися через скошення трави на Пейзажній алеї

248
Валерія Гуржий
share share

Кияни обурюються тому, що у місті регулярно скошують траву у парках та скверах. Нещодавно комунальників побачили у парку на Пейзажній алеї.

Про це у Facebook написала Катерина Полянська.

"На Пейзажну алею зайшла група варварів з косилками. Не можу зрозуміти навіщо косити траву на схилах в парку. Щоб все всохло до вересня місяця? Це боротьба з чим?"

Жінку підтримали у коментарях інші кияни. Дехто розповів, що в інших районах міста траву у скверах "вигризли майже до землі, кинули, воно пожовкло. Його ніхто не прибрав, без дощів нова трава не пішла і тепер там жовта земля, і просвічується голий посірівший ґрунт".

Також у коменатарях люди поділилися петицією, де закликають місцеву владу відмовитися від частого косіння трави у місті.

Раніше ми писали, що у Києві цьогоріч застосують європейські практики захисту біорізноманіття. Для цього висадять 25 декоративних лук та відмовляться від скошування трави на експериментальних ділянках.

Фото: Катерина Полянська

Опубліковано: 30 травня 2023
share share
У Луцьку збудують житловий квартал на місці колишнього заводу: яким він буде У Луцьку збудують житловий квартал на місці колишнього заводу: яким він буде Вийшла комп’ютерна гра Death From Above: у ній треба керувати українським дроном Вийшла комп’ютерна гра Death From Above: у ній треба керувати українським дроном На підтримку України: Brickmania Toys випустить мініфігурку Володимира Зеленського На підтримку України: Brickmania Toys випустить мініфігурку Володимира Зеленського Уночі росія масовано атакувала Київ дронами: є поранені, загинула жінка Уночі росія масовано атакувала Київ дронами: є поранені, загинула жінка Влітку Україна може повернутися до графіків відключення світла Влітку Україна може повернутися до графіків відключення світла Гід Житнім ринком: Де шукати мариновані кавуни, жашківське сало та бесарабську баранину Гід Житнім ринком: Де шукати мариновані кавуни, жашківське сало та бесарабську баранину Під час ранкової ракетної атаки в метро ховалося понад 40 тисяч киян Під час ранкової ракетної атаки в метро ховалося понад 40 тисяч киян Київський завод «Електронмаш» продали за 121 млн гривень Київський завод «Електронмаш» продали за 121 млн гривень
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.