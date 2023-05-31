У Дарницькому районі виявили незаконне будівництво висотки

У Дарницькому районі Києва виявили незаконне будівництво багатоповерхівки на вулиці Грузинській 23-25.

Про це повідомив очільник Дарницької РДА Микола Калашник.

Незаконну забудову виявили під час виїзного засідання робочої групи земельної комісії Київради. Наразі поліція вже порушила кримінальне провадження та розпочала слідчо-оперативні дії.

За попереднім актом обстеження земельної ділянки знайшли такі недоліки:

використання не за цільовим призначенням,

відсутність паспорта об’єкта будівництва,

паркан встановлений поза межами земельної ділянки, займаючи територію тротуару — таким чином, за парканом опинилися стовпи та лінії електромереж,

кран та будівельна техніка попередньо свідчать про багатоповерхову забудову, а не заявлений згідно з документацією триповерховий житловий будинок.

Щодо забудови проведуть ретельну перевірку. У разі підтвердження порушень дозвіл на будівництво скасують.

Наразі земельна комісія вирішила накласти арешт на недобудову та будівельну техніку до усунення порушень законодавства і притягнення винних до відповідальності.

Раніше ми писали, що в Києві остаточно відмовились від будівництва комплексу споруд поряд з храмом на Оболоні.

Фото: Микола Калашник