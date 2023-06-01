Власники укриттів мають нести відповідальність у разі, якщо укриття зачинені — КМДА

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Ірина Маймур
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Міська влада Києва ініціює, щоби власники укриттів несли відповідальність у разі, якщо захисні споруди зачинені.

Про це в етері Радіо Свобода заявив заступник КМДА Микола Поворозник.

За його словами, наразі такої відповідальності немає.

Київська влада вже звернулася до Верховної Ради, щоби зобов’язати власників укриттів залишати їх відкритими цілодобово.

Водночас мер столиці Віталій Кличко заявив, що з кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів. Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці. Усі очільники районів отримали доручення ще раз перевірити укриття.

За його словами, у Деснянському районі в школі поруч із поліклінікою укриття було відкритим і в ньому були люди.

Також він зазначив, що відтепер патрульна поліція Києва щодня контролюватиме роботу укриттів уночі. Правоохоронці обʼїжджатимуть під час повітряної тривоги всі укриття, що є на мапі міста, і перевірятимуть, чи вони відчинені.

Раніше ми писали, що в ніч проти 1 червня у Деснянському районі столиці під час повітряної тривоги загинуло троє людей. Як повідомили місцеві жителі, вони хотіли потрапити до укриття, але воно було зачиненим.

Фото: Елеонора Журавльова, ZN.UA

Опубліковано: 01 червня 2023
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