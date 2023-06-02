На Великій Житомирській вчетверте прибрали рекламу між меморіальними дошками

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Ірина Маймур
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У Києві на Великій Житомирській уже вчетверте демонтували рекламну вивіску поруч із меморіальними дошками.

Про це повідомило Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

В Управлінні нагадали, що розміщувати конструкції ближче двох метрів до пам’ятних знаків заборонено. Однак власник закладу на Великій Житомирській уже вкотре ігнорує цю заборону.

«Можливо власник закладу думає, що його вивіска претендує на 5-ту пам’ятну табличку на цьому будинку, але ми вважаємо інакше. Тепер це «чорне порося» спокійно відпочиває на нашому складі», — жартують комунальники.

Також за цією адресою прибрали світлову конструкцію магазину продуктів. В Управлінні зазначили, що, освітлення вивісок і реклами в нічний час має вимикатися.

Раніше ми писали, що на проспекті Івасюка прибрали незаконну рекламу.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП «Київреклама»

Опубліковано: 02 червня 2023
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