У громади Києва відібрали ділянку біля озера Срібний Кіл вартістю 20 млн грн

Дарницька окружна прокуратура в суді вимагає повернути столичній громаді земельну ділянку біля озера Срібний Кіл.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці прокуратури.

Ділянка вартістю майже 20 млн грн розташована на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі Києва.

Прокуратура встановила, що фізичні особи всупереч рішенню Дарницького районного суду Києва, яким їх зобов’язали знести самочинно збудоване майно — будівлю закладу харчування на березі озера «Срібний Кіл», внесли це майно до статутного капіталу товариства.

Потім товариство зареєструвало за собою право власності на згадане майно та продовжило використовувати ділянку без правовстановлюючих документів.

Реагуючи на порушення, окружна прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради до товариства. У позові прокуратура вимагає усунути перешкоди у володінні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом скасування державної реєстрації права власності, визнання правочинів недійсними та повернення земельної ділянки.

Наразі суд відкрив провадження за цим позовом.

Раніше ми писали, що землі Оксани Марченко під Києвом повернули державі.

Фото: Дарницька окружна прокуратура