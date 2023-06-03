25% зачинені або непридатні для використання: в Україні перевірили майже 5 тис. укриттів

Рятувальники, поліцейські та представники міської влади перевірили понад 4800 укриттів по всій країні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В результаті перевірки зачиненими виявилися 252 укриття, а непридатними до використання - 893.

Клименко додав, що усі порушення зафіксовані, а ревізії тривають.

Нагадаємо, що раніше Київрада ухвалила рішення про цілодобовий доступ до укриттів — воно обов’язкове для всіх установ і закладів.

Раніше ми писали, що в ніч на 1 червня росіяни завдали масового ракетного удару по Києву , унаслідок чого в Деснянському районі міста загинула 33-річна жінка та 34-матір із дитиною. Як розповів чоловік однієї із загиблих жінок журналістам «Суспільного», загиблі намагались потрапити до укриття, але воно було зачиненим.

Фото: Поліція