Модерністську альтанку на Подолі хочуть демонтувати

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Ірина Маймур
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Модерністську альтанку на Подолі вже вдруге хочуть демонтувати.

Про це повідомляє депутатка Київради Ксенія Семенова.

Біля альтанки повісили оголошення, що її демонтують до кінця червня у зв’язку з аварійним станом. Зазначається, що рішення ухвалили через численні скарги мешканців прилеглих будинків.

Альтанка розташована на вулиці Костянтинівська, 56. Вона є частиною архітектурного ансамблю кварталів. Експериментальну житлову забудову чотирьох кварталів біля станції метро «Тараса Шевченка» створили протягом 1984–1992 років за проєктом архітекторів Юрія Шалацького, Георгія Духовичного, Тетяни Лазаренко, Леоніда Мороза та Ігоря Шпари.

Нагадаємо, що вперше альтанку хотіли знесли у 2020 році. Однак роботи зупинили через спротив місцевих жителів, які викликали поліцію. Споруду хотіли демонтувати через скарги деяких мешканців на незадовільний стан і те, що в ній іноді п’ють алкоголь. У спільноті Ukrainian Modernism зазначали, що перед спробою знесення не було жодної експертизи альтанки, громадських обговорень чи попередження про знесення.

Раніше ми писали, що біля врятованого від знесення «Будинку з комахами» знов помітили будівельників.

Фото: Ксенія Семенова

Опубліковано: 05 червня 2023
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