Біля врятованого від знесення «Будинку з комахами» знов помітили будівельників

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Ірина Маймур
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Будівельники повернулись на будмайданчик на вулиці Володимирській, 93. Саме там розташований врятований небайдужими містянами від знесення «Будинок із комахами».

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Він виклав світлини майданчика, де видно, що побутівка будівельників на майданчику відкрита.

Нагадаємо, що історичний «Будинок з комахами» почали зносити у квітні під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА у забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Демонтаж будівлі проходив за невтручання Нацполіції.

Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Врешті-решт через місяць споруду включили до Реєстру об’єктів культурної спадщини.

Раніше ми писали, що нещодавно активісти почали реновацію памʼятки. Там облаштують громадський простір.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 02 червня 2023
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