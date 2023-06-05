Дивіться, як може виглядати оновлена Театральна площа в Одесі

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Ірина Маймур
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Компанія Bilodid Landscape представила проєкт реконструкції Театральної площі в Одесі.

Про це повідомила одна зі співавторок проєкту Катерина Чередник.

Під час створення проєкту фахівці прагнули зберегти «ціннісно-психологічне ядро полісної культури та ідентичності міста». Основною метою для цього є поєднання відкритих просторів та зон їхніх зустрічей, зелених зон із різними видами рослин, комбінації типів мощення, системи освітлення та малих архітектурних форм.

Bilodid Landscape запропонували зменшити проїжджу зону. За рахунок цього вони планують створити велосипедну структуру та збільшити зелені зони відпочинку.

Згідно з проєктом під організацію шести паркувальних місць для людей з інвалідністю виділять окрему зону. Паркувальний майданчик винесуть за межі зони проєктування з метою створення цілісності єдиного простору, збільшення екологічності за рахунок зменшення навантаження на автодорожню магістраль.

Розробляти зелені зони планують за принципами симетричності із врахуванням уже існуючих японських софор. У літню пору року додаткову тінь даватимуть липи європейські з компактними кронами. Рослинм нижнього ярусу підбирали з урахуванням поступової черги цвітіння з травня до вересня та аромакомпозиції духмяних квітів.

Меморіал з іменами героїв радянського союзу пропонують перенести до Парку Перемоги. Вільне місце планують заповнити театральними афішами.

Раніше ми писали, що команда Irpin Reconstruction Summit презентувала концепцію проєкту будівництва нового приміщення Ірпінської дитячої школи мистецтв імені М. Вериківського.

Візуалізація: Bilodid Landscape

Опубліковано: 05 червня 2023
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