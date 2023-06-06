Біля "Довженко-центру" забудовник у ході незаконного будівництва заблокував вхід до укриття

Забудовник підозрюється у незаконному зайнятті частини земельної ділянки, яка належить ДП «Національний центр Олександра Довженка» та блокуванні входу до укриття на цій ділянці.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Будівельна компанія у 2017 році уклала із КМДА договори про оренду двох земельних ділянок на вулиці Васильківській. Надалі спільно з підрядником та девелоперською компанією орендар розпочав на цій території будівництво торгово-розважального та спортивного комплексу з підземним паркінгом, кінотеатром та житловими будинками.

Згодом орендар за відсутності будь-яких дозвільних документів самовільно зайняв частину сусідньої земельної ділянки, яка належить ДП «Національний центр Олександра Довженка» та продовжив зведення багатофункціонального житлового комплексу вже на цій земельній ділянці.

Крім того, у ході незаконних будівельних робіт працівники підрядної організації заблокували вхід до розташованого на цій ділянці укриття, пошкодили комунікації та частково зруйнували перекриття, чим створено загрозу загибелі людей в умовах збройної агресії рф проти України.

Внаслідок таких дій державі заподіяно збитків на загальну суму 1,7 млн грн. На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що у Києві перевірили 1078 укриттів, з них майже половина виявилася або зачиненими, або непридатними для використання.

Фото: Київська міська прокуратура