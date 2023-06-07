Закинуту поліклініку в Славутичі хочуть перетворити на бізнес-резиденцію і житло для ВПО

Урбаністи Big City Lab спільно з литовським бюро PUPA показали проєкт перебудови закинутої поліклініки в Славутичі на бізнес-резиденцію, де можуть оселитися вимушені переселенці.

Про це Big City Lab повідомляють на своєму сайті.

Урбаністи обрали саме Славутич, адже після деокупації Київської та Чернігівської областей він став одним із тих міст, що надає прихисток переселенцям. У місті є будівля поліклініки, що не використовується за призначенням і стоїть пустою вже 9 років. Її загальна площа — 10 000 кв. м.

Розроблений проєкт під назвою Poloklinika складається з комерційних, соціальних та житлових просторів в одному місці. Тому зможе вирішити одразу три питання — житлове, релокації бізнесу й публічного простору.

Приставна конструкція з балконами позбавить відчуття лікарні і створить комфортні квартири. Урбаністи планують додати життя на даху: публічний простір, а також приватні будинки. Також хочуть модернізувати та утеплити будівлі і встановити на даху сонячні панелі для енергетичної сталості. Фасади сади будуть створені з екологічних матеріалів.

У результаті реконструкції поліклініки можна отримати 3000 кв. м. під комерційну та виробничу діяльність, центр психологічної підтримки та 140 квартир.

Раніше ми писали, що компанія Bilodid Landscape представила проєкт реконструкції Театральної площі в Одесі.

Візуалізації: Big City Lab