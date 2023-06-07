У Києві засіяли декоративними луками 25 експериментальних ділянок: де саме

У Києві триває експеримент зі створення декоративних луків замість звичних газонів.

Різнотрав’я посіяли на 25 спеціально підготовлених ділянках у всіх районах міста, повідомляє начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Перші суттєві результати, за його словами, можна буде побачити орієнтовно за місяць.

“Водночас оцінити всю красу висіяних луків ми зможемо вже у наступному році – такою є особливість багаторічних лучних рослин”.

Возний додав також карту , де позначено експериментальні ділянки.

Серед переваг висадження луків у місті: збереження біорізноманіття та економія часу та коштів, зокрема, луки потребують скошування лише раз на рік.