У Києві засіяли декоративними луками 25 експериментальних ділянок: де саме

488
Марія Іващук
share share

У Києві триває експеримент зі створення декоративних луків замість звичних газонів.

Різнотрав’я посіяли на 25 спеціально підготовлених ділянках у всіх районах міста, повідомляє начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Перші суттєві результати, за його словами, можна буде побачити орієнтовно за місяць.

“Водночас оцінити всю красу висіяних луків ми зможемо вже у наступному році – такою є особливість багаторічних лучних рослин”.

Возний додав також карту, де позначено експериментальні ділянки.

Серед переваг висадження луків у місті: збереження біорізноманіття та економія часу та коштів, зокрема, луки потребують скошування лише раз на рік.

Опубліковано: 07 червня 2023
share share
Куди піти у Києві 9-11 червня: виступи ДахаБраха та Макса Барських, барахолка "Кураж" та маркет Всі.Свої Куди піти у Києві 9-11 червня: виступи ДахаБраха та Макса Барських, барахолка "Кураж" та маркет Всі.Свої На Ярвалу запрацював перший магазин українського косметичного бренду White Sprut На Ярвалу запрацював перший магазин українського косметичного бренду White Sprut Попри обіцянки власники продовжують склити колонаду готелю «Дністер» в Івано-Франківську Попри обіцянки власники продовжують склити колонаду готелю «Дністер» в Івано-Франківську Бренд Medicine випустив колекцію за мотивами творчості Марії Примаченко Бренд Medicine випустив колекцію за мотивами творчості Марії Примаченко У Львові на місці занедбаного шкільного дворика відкрили сучасний дитмайданчик У Львові на місці занедбаного шкільного дворика відкрили сучасний дитмайданчик Як виглядатиме кесон на Оболоні зсередини: перші візуалізації Як виглядатиме кесон на Оболоні зсередини: перші візуалізації На Дарниці демонтували незаконні споруди біля озера На Дарниці демонтували незаконні споруди біля озера Закинуту поліклініку в Славутичі хочуть перетворити на бізнес-резиденцію і житло для ВПО Закинуту поліклініку в Славутичі хочуть перетворити на бізнес-резиденцію і житло для ВПО
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.