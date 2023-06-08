Модерністську альтанку на Подолі відновлять активісти

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Ірина Маймур
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Модерністську альтанку на Подолі планують відновити. Нещодавно її почали руйнувати комунальники, однак їх вдалося зупинити.

Про це повідомив засновник ініціативи Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов.

2 червня з’явилося повідомлення про плани демонтувати альтанку «у зв’язку з аварійним станом». 3 червня вже приїхали комунальники та за десять хвилин знесли половину споруди, стверджують активісти. У спільноті Ukrainian Modernism зазначали, що перед спробою знесення не було жодної експертизи альтанки і громадських обговорень.

Наразі активісти хочуть відновлювати споруду. Вони вже узгодили це рішення з керівництвом району. До команди відновлення увійшли співавтор альтанки та забудови кварталів, архітектор та засновник науково-мистецької платформи «Острів» Юрій Шалацький, архітектор та засновник проєкту Podil Postmodern Борис Медведик, депутатка Київради Ксенія Семенова та сусідська спільнота.

Активісти підрахували, що на відновлення необхідно 200 тисяч гривень, які планують зібрати з пожертв.

Нагадаємо, що альтанка розташована на вулиці Костянтинівська, 56. Вона є частиною архітектурного ансамблю кварталів. Експериментальну житлову забудову чотирьох кварталів біля станції метро «Тараса Шевченка» створили протягом 1984–1992 років за проєктом архітекторів Юрія Шалацького, Георгія Духовичного, Тетяни Лазаренко, Леоніда Мороза та Ігоря Шпари.

Раніше ми писали, що попри обіцянки власники продовжують склити колонаду готелю «Дністер» в Івано-Франківську.

Фото: Дмитро Соловйов

Опубліковано: 08 червня 2023
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