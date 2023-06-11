Кияни закликають надати охоронний статус будівлям Київського водогону та облаштувати там укриття

У Києві будівлі першого міського водогону 19 століття пропонують надати охоронний статус і облаштувати там укриття.

Відповідну петицію зареєстрував активіст Дмитро Перов.

За його словами, будівлі на Володимирському узвозі, 6 є останніми вцілілими елементами нижнього водогону - мережі водопостачання, що забезпечувала питною та технічною водою все Верхнє місто.

Окрім, цікавого архітектурного рішення - поєднання дерев'яного різьблення та цегляної кладки, водогін вирізняється своєю підземною частиною. Тут, у величезних підземних резервуарах для зберігання води можна облаштувати надійне укриття для декількох сотень людей, які щодень гуляють парком поруч.

"Така ініціатива допоможе зберегти пам'ятку та інтегрувати її в міське середовище"

Раніше ми писали, що бізнесмен-уродженець росії знімає дах будівель Київського водогону аби спорудити на Володимирському узвозі ТРЦ і станцію канатної дороги.

Фото: Дмитро Перов